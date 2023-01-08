«Червоні лінії» Путіна – це міф, а Україні потрібні ще й Abrams та Leopard – Bloomberg

Відколи президент Росії Владімір Путін віддав наказ напасти на Україну минулого року, Захід зіткнувся з головоломкою: як підтримати Україну в її героїчній самообороні, не переступаючи путінські «червоні лінії» і не закінчуючи тим, що Росія і НАТО стрілятимуть безпосередньо один в одного? Поставимо питання інакше: як допомогти Україні перемогти, не розпочинаючи Третю світову війну? Про це у своїй колонці для Bloomberg пише колумніст Андреас Клют.

Цього тижня США , Німеччина і Франція зробили великий крок вперед у пошуку відповіді на це питання. Усі троє оголосили, що нададуть українцям нові види танків. Американці надішлють бойові броньовані машини під назвою Bradley. Німці поставлять їх еквівалент під назвою Marder. Французи поставлять аналогічні машини під назвою AMX-10.

Назвати їх танками технічно можна з великою натяжкою. У Bradley і Marder є гармати і гусениці, але їх головне призначення – доставляти піхотинців туди, де вони потрібні. AMX-10 мають колеса замість гусениць і в основному збирають розвідувальну інформацію.

Ці машини дуже потрібні Україні. Але вона також потребуватиме так званих «основних бойових танків», таких як американський M1 Abrams, німецький Leopard 2 або французький Leclerc. Це важкі вогнедишні монстри, які можуть пробити російські лінії і повернути окуповану українську територію.

Попри це Bradley, Marder і AMX-10 вже є довгоочікуваним зрушенням. Вони перетинають розмиту межу між оборонною і наступальною зброєю, яка часто не має особливого сенсу на полі бою.