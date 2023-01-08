Патріарх Кіріл: 200 храмів, які зараз будуються у Москві, недостатньо

Двохсот нових храмів, які зараз будуються у Москві, недостатньо, вважає єпископ Російської православної церкви патріарх Кіріл, передають російські ЗМІ.

«Ніде у світі, в жодному місті, в жодній столиці не будується сьогодні 200 християнських храмів. А ми усвідомлюємо, що 200 мало, і вже є плани будувати більше. Чому? Тому що потреба народу в цьому є», – сказав він 8 січня після літургії в Успенському соборі московського Кремля.