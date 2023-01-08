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2023-01-08
Патріарх Кіріл: 200 храмів, які зараз будуються у Москві, недостатньо
РПЦ вірно служить режиму Путіна, переконуючи своїх парафіян у необхідності загарбницької війни, інформує
© РПЦ (Московський патріархат)
Двохсот нових храмів, які зараз будуються у Москві, недостатньо, вважає єпископ Російської православної церкви патріарх Кіріл,
«Ніде у світі, в жодному місті, в жодній столиці не будується сьогодні 200 християнських храмів. А ми усвідомлюємо, що 200 мало, і вже є плани будувати більше. Чому? Тому що потреба народу в цьому є», –
Анастасія Дейна, ZN.ua