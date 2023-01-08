Відбувся перший у цьому році масштабний обмін полоненими: "Серед визволених Героїв..."

Відбувся перший у цьому році масштабний обмін полоненими: "Серед визволених Героїв..."

8 січня відбувся перший у 2023 році обмін військовополоненими.

З полону повернулося 50 наших воїнів. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими.

Серед визволених Героїв — 33 офіцери та 17 представників рядового та сержантського складу. Найстаршому визволеному — 54 роки, наймолодшому — 19.

Цього разу до своїх родин повертаються 25 представників Збройних Сил України, 13 нацгвардійців, четверо прикордонників, троє представників Військово-морських сил та п’ятеро тероборонців. Серед звільнених Захисників — 11 полонених з Чорнобильської АЕС, восьмеро оборонців Маріуполя, дев’ятеро захисників Київщини, полонені з донецького, харківського, луганського напрямків, а також Чернігівщини та Херсонщини.

Це 36-ий обмін від початку повномасштабного вторгнення росії. Загалом вдалося повернути додому вже 1646 осіб — військових та цивільних.

Раніше повідомлялося, що напередодні Нового року з полону ворога в результаті обміну було звільнено 140 українських Захисників та Захисниць. Тоді додому повернулися 82 бійці Збройних сил України, 22 нацгвардійці, 15 воїнів з територіальної оборони, 11 представників Військово-морських сил та 10 військовослужбовців Державної прикордонної служби. Серед визволених восьмеро жінок та 132 чоловіки.


Тарас Галушко, politeka.net





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