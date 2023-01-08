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2023-01-08
Під час «різдвяного перемир’я» росіяни обстріляли на Запоріжжі місію ООН – голова ОВА
Місія везла гуманітарну допомогу у місто Оріхів.
Фото ілюстративне© Getty Images
Попри оголошене Владіміром Путіним «різдвяне перемир’я», росіяни в суботу обстріляли місію ООН у Запорізькій області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
«Сторона агресора, яка обіцяла не стріляти, обстрілювала навіть гуманітарну місію ООН, яка привезла в місто Оріхів гуманітарну допомогу», – сказав Олександр Старух.
Юлія Лавришин, ZN.ua