Під час «різдвяного перемир’я» росіяни обстріляли на Запоріжжі місію ООН – голова ОВА

Попри оголошене Владіміром Путіним «різдвяне перемир’я», росіяни в суботу обстріляли місію ООН у Запорізькій області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Сторона агресора, яка обіцяла не стріляти, обстрілювала навіть гуманітарну місію ООН, яка привезла в місто Оріхів гуманітарну допомогу», – сказав Олександр Старух.