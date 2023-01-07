Росіяни в "різдвяне перемир'я" завдали удару по Бахмуту: фото та дані про жертви

У п'ятницю, 6 січня, ЗС РФ порушили "різдвяне перемир'я", встановлене Кремлем, і обстріляли прифронтовий Бахмут з важкої артилерії та мінометів, інформує Апостроф .

Про це повідомляє прес-центр Офісу генпрокурора України.

За даними відомства, ЗС РФ вели вогонь з важкого озброєння по Бахмуту і Бахмутському району. Внаслідок прильоту мін у житлових кварталах прифронтового міста загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка.

В Офісі генпрокурора наголошують, що різні поранення через ворожий обстріл ще отримали 13 громадян.

"Постраждали та зруйновані приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об'єкти. Прокурори продовжують вживати всіх можливих та належних заходів щодо документування військових злочинів, скоєних представниками збройних сил РФ" , - йдеться в повідомленні.

За фактом обстрілів та загибелі мирних жителів розпочато кримінальне провадження за ч.1-2 ст. 438 Кримінального кодексу - "Порушення законів та звичаїв війни".

Інформацію про загибель цивільних також підтвердив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. За його словами, жертвами російських обстрілів стали жителі Бахмута та села Червона Гора.