Росіяни в "різдвяне перемир'я" завдали удару по Бахмуту: фото та дані про жертви

У п'ятницю, 6 січня, ЗС РФ порушили "різдвяне перемир'я", встановлене Кремлем, і обстріляли прифронтовий Бахмут з важкої артилерії та мінометів, інформує Апостроф.

Про це повідомляє прес-центр Офісу генпрокурора України.

За даними відомства, ЗС РФ вели вогонь з важкого озброєння по Бахмуту і Бахмутському району. Внаслідок прильоту мін у житлових кварталах прифронтового міста загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка.

В Офісі генпрокурора наголошують, що різні поранення через ворожий обстріл ще отримали 13 громадян.

"Постраждали та зруйновані приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об'єкти. Прокурори продовжують вживати всіх можливих та належних заходів щодо документування військових злочинів, скоєних представниками збройних сил РФ" , - йдеться в повідомленні.

За фактом обстрілів та загибелі мирних жителів розпочато кримінальне провадження за ч.1-2 ст. 438 Кримінального кодексу - "Порушення законів та звичаїв війни".

Інформацію про загибель цивільних також підтвердив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. За його словами, жертвами російських обстрілів стали жителі Бахмута та села Червона Гора.


Богдан Соловйов, Апостроф





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Чекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фотоЧекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фото
Українці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – ЗеленськийУкраїнці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – Зеленський
Блок рекламы


Похожие новости
Настав час оголошувати хрестовий похід: росіяни влаштували істерику через українське богослужіння в ЛавріНастав час оголошувати хрестовий похід: росіяни влаштували істерику через українське богослужіння в Лаврі
У центрі Маріуполя зник прапор Росії: фотоУ центрі Маріуполя зник прапор Росії: фото
На Різдво без перепустки не пускають: яскраві меми на фото "Паші Мерседеса" у ЛавріНа Різдво без перепустки не пускають: яскраві меми на фото "Паші Мерседеса" у Лаврі
США передадуть для ЗСУ ракети Zuni: фото, відео та особливостіСША передадуть для ЗСУ ракети Zuni: фото, відео та особливості
Скільки ракет залишилось у РФ: Резніков оприлюднив нові даніСкільки ракет залишилось у РФ: Резніков оприлюднив нові дані
Україна знаходиться на передостанньому етапі війни — ДаніловУкраїна знаходиться на передостанньому етапі війни — Данілов
Росіянин під Києвом розфарбував паспорт в українську символіку, фото: "додому не хоче"Росіянин під Києвом розфарбував паспорт в українську символіку, фото: "додому не хоче"
Росіяни хочуть поставити на військовий облік 17-річних жителів Донецька – ГенштабРосіяни хочуть поставити на військовий облік 17-річних жителів Донецька – Генштаб
ЗМІ назвали кількість мобілізованих росіяни, які померли в УкраїніЗМІ назвали кількість мобілізованих росіяни, які померли в Україні
Найгарячіша точка фронту: у мережі показали супутникові фото Бахмута "до" та "після"Найгарячіша точка фронту: у мережі показали супутникові фото Бахмута "до" та "після"
Последние новости
Подгружаем последние новости