Вже в січні бійці ЗСУ пройдуть навчання на ЗРК Patriot – CNN

Навчання може тривати кілька місяців.

Вже в січні бійці ЗСУ пройдуть навчання на ЗРК Patriot – CNN

Тренування українських військ на ракетній системі Patriot розпочнеться пізніше цього місяця. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані з Пентагону, інформує ZN.ua.

Лора Купер, заступник помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії, сказала, що навчання триватиме «кілька місяців».

У четвер Пентагон заявив, що США розглядають можливість залучення українців до США для тренувань на ракетній системі Patriot, а також розглядають можливість навчання за кордоном «або поєднання обох», за словами речника Міністерства оборони.

«Я вважаю, що ми знаходимося на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території, Прес-секретар Пентагону Бригада ВПС. Про це заявив генерал Пет Райдер на прес-брифінгу в четвер.


Оксана Коваль, ZN.ua





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