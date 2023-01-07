В Ірані стратили ще двох людей, затриманих під час протестів

Протести спалахнули у вересні після того, як "поліція моралі" довела до смерті 22-річну Махсу Аміні за те, що вона "неправильно носила хіджаб", інформує ZN.ua.

В Ірані стратили ще двох людей, затриманих під час протестів
© Getty Images

В Ірані стратили ще двох чоловіків, засуджених за ймовірне вбивство добровольця воєнізованого формування під час загальнонаціональних протестів, які кидають виклик теократії в країні, пише АР. Загальна кількість таких страчених досягла чотирьох.

Страчених, за інформацією суду, звали Мохаммад Мехді Карамі та Мохаммад Хоссейні. Їх засудили за вбивство Рухолли Аджаміана, члена добровольчих сил "Басідж" Революційної гвардії Ірану, у місті Карадж під Тегераном 3 листопада. Басидж розгорнулися у великих містах: вони нападають на протестувальників і затримують їх, а ті в багатьох випадках дають відсіч.

Суди в Ірані не дозволяють підсудним обирати собі адвокатів і навіть ознайомитись з доказами проти них. Amnesty International заявила, що ці суди "не мають нічого спільного з повноцінним судовим процесом".


Анастасія Дейна, ZN.ua





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