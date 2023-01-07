В Ірані стратили ще двох людей, затриманих під час протестів

В Ірані стратили ще двох чоловіків, засуджених за ймовірне вбивство добровольця воєнізованого формування під час загальнонаціональних протестів, які кидають виклик теократії в країні, пише АР . Загальна кількість таких страчених досягла чотирьох.

Страчених, за інформацією суду, звали Мохаммад Мехді Карамі та Мохаммад Хоссейні. Їх засудили за вбивство Рухолли Аджаміана, члена добровольчих сил "Басідж" Революційної гвардії Ірану, у місті Карадж під Тегераном 3 листопада. Басидж розгорнулися у великих містах: вони нападають на протестувальників і затримують їх, а ті в багатьох випадках дають відсіч.

Суди в Ірані не дозволяють підсудним обирати собі адвокатів і навіть ознайомитись з доказами проти них. Amnesty International заявила, що ці суди "не мають нічого спільного з повноцінним судовим процесом".