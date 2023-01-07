Ми працюватимемо, щоб молитва за український народ і військо звучала тут щоденно — Епіфаній у Лаврі

За його словами, шлях до церковної єдності України уже невідворотний, інформує ZN.ua.

Ми працюватимемо, щоб молитва за український народ і військо звучала тут щоденно — Епіфаній у Лаврі
© Скріншот з відео

Митрополит Православної церкви України Епіфаній у різдвяній проповіді в Успенському соборі Києво-Печерської лаври заявив, що служителі Лаври роблять кроки, аби служити миру божому, а не русскому міру.

«Ми віримо і відчуваємо, що сьогодні з нами радіють великі отці печерські з великими преподобниками … Переконаний, що духом радіє і світлої пам’яті спочилий блаженніший митрополит Володимир, який засудив насаджуване з півночі політичне православ’я та робив свого часу реальні кроки до примирення між православними і подолання церковних розділень», - сказав Епіфаній.

За його словами Лавра уже стала на шлях до того, аби бути «правдивим домом молитви українському народу» та подякував усім за звільнення Лаври «з полону русского міра».

«Поступово мирно, але незворотньо, ми будемо працювати над тим, щоб ім’я Лаври більше не ганьбилося…», - зазначив митрополит та звернувся до братії монастиря із закликом звільнитися від неканонічного владарювання Москви та послідувати томосу і розпочати нову сторінку із життя Лаври.

«Безперечно сьогоднішньою радісною подією ми зобов’язані мужності українського війська, нашим новітнім героям, тим хто на полі бою протистоїть чужинцям, і хто віддав своє життя на полі бою. … Ми працюватимемо, щоб молитва за український народ і військо звучала тут щоденно. … Єднаючи зусилля ми зможемо і на духовному фронті захистити наш народ від кремлівської гібридної агресії, як це відбувається на інших фронтах – військовому, дипломатичному, інформаційному та економічному», - додав він

Епіфаній зазначив, що праця і над встановленням миру, і над встановленням української релігійної єдності будуть непрості, але будуть втілені.


Ірина Знась, ZN.ua





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