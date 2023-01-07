З 24 лютого російські вбивці забрали життя щонайменше 453 українських дітей

За підтвердженими даними з 24 лютого від рук російських вбивць загинуло 453 українські дитини, повідомили в Офісі генпрокурора. Крім того, через дії окупантів постраждали щонайменше 877 маленьких українців.

За даними правоохоронців найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 429;

Харківській – 268;

Київській – 117;

Херсонській – 83;

Миколаївській – 81;

Запорізькій – 81;

Чернігівській – 68;

Луганській – 65;

Дніпропетровській – 40.

«Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – додали в Офісі генпрокурора.