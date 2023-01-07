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2023-01-07
З 24 лютого російські вбивці забрали життя щонайменше 453 українських дітей
Загалом, за підтвердженими даними, від повномасштабного російського вторгнення загинули чи постраждали 1330 дітей, інформує
© ДСНС / Facebook
За підтвердженими даними з 24 лютого від рук російських вбивць загинуло 453 українські дитини,
За даними правоохоронців найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області – 429;
- Харківській – 268;
- Київській – 117;
- Херсонській – 83;
- Миколаївській – 81;
- Запорізькій – 81;
- Чернігівській – 68;
- Луганській – 65;
- Дніпропетровській – 40.
«Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – додали в Офісі генпрокурора.
Юлія Москаленко, ZN.ua