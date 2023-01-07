З 24 лютого російські вбивці забрали життя щонайменше 453 українських дітей

Загалом, за підтвердженими даними, від повномасштабного російського вторгнення загинули чи постраждали 1330 дітей, інформує ZN.ua.

З 24 лютого російські вбивці забрали життя щонайменше 453 українських дітей
© ДСНС / Facebook

За підтвердженими даними з 24 лютого від рук російських вбивць загинуло 453 українські дитини, повідомили в Офісі генпрокурора. Крім того, через дії окупантів постраждали щонайменше 877 маленьких українців.

За даними правоохоронців найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області – 429;
  • Харківській – 268;
  • Київській – 117;
  • Херсонській – 83;
  • Миколаївській – 81;
  • Запорізькій – 81;
  • Чернігівській – 68;
  • Луганській – 65;
  • Дніпропетровській – 40.

«Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – додали в Офісі генпрокурора.





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