Різдвяне богослужіння митрополита ПЦУ Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври: трансляція

Це перше богослужіння ПЦУ на території однієї із основних християнських святинь України, інформує ZN.ua.

Різдвяне богослужіння митрополита ПЦУ Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври: трансляція
© ПЦУ

Митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе різдвяне богослужіння 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври, який цього тижня було повернуто під контроль держави після завершення терміну оренди УПЦ МП.

Святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового заплановано на 9 годину ранку. Для її проведення ПЦУ отримала спеціальний дозвіл від Міністерства культури, у підпорядкуванні якого зараз знаходиться храм.

Це перше богослужіння Православної церкви України в Успенському соборі на території Києво-Печерської лаври. Раніше богослужіння у Різдво в Успенському соборі проводила виключено УПЦ московського патріархату старослов’янською або російською мовами. Православна церква України вперше за багато років здійснить службу у Лаврі українською мовою.

Для уникнення провокацій територію верхньої Київсько-Печерської Лаври охоронятимуть близько трьох тисяч представників силових структур. Також на територію Лаври заборонено приносити їжу, воду та напої, парасолі та інші подібні предмети. При цьому усі, хто бажає взяти участь у богослужінні, повинні мати при собі посвідчення особи.


Ірина Знась, ZN.ua





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