Успенський собор та Трапезну церкву Лаври офіційно повернули державі

Комісія міністерства культури України у четвер, 5 січня, завершила роботу із приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української православної церкви московського патріархату на території заповідника Києво-печерська Лавра до держави, повідомив міністр культури та інформації Олександр Ткаченко.

За його словами, комісія, до якої входили представники Національного заповідника, юридичної компанії «Міллер», УПЦ, МКІП, розпочала свою роботу 2 січня та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель.

“Робота Комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, щоб повернути його балансоутримувачу. За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ”, - зазначив міністр.

При цьому Ткаченко додав, що митрополит Павло (Лебідь), який мав підписати Акт, не з'явився на останнє засідання комісії, однак це не стало перешкодою для повернення державного майна.

“Українська святиня має служити всьому українському народові, цього принципу ми і будемо притримуватись в подальшому”, - додав Ткаченко.