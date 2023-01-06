Росія маскує судна під цивільні для експорту підсанкційних товарів через Босфор — турецькі аналітики
Увагу від махінацій РФ відвертає посиленими вимогами щодо перевірки суден із українським зерном, інформує
Росія відволікала світ на посилену перевірку зерновозів з України у той час як російські судна, замасковані під цивільні, перевозили через Босфор до Середземного моря товари військового призначення, заявив у
Він вказав, що Росія переправляла суднами авіаційне паливо для російських військово-повітряних сил, військові технічні вантажі для російської армії та російський оборонний експорт до Азії.
Так, підсанкційне судно SC SOUTH LLC (a.k.a.SK-ЮГ) під прапором Sparta IV пройшло через Босфор до Середземного моря на шляху з Новоросійська до Тартуса у Сирії, працюючи за контрактом на російське ТзОВ «Оборонлогистика».
Водночас вантажне судно під російським прапором Lady D пройшло транзитом через Босфор до Меду на шляху з Новоросійська до міста Кочі в Індії. Як стверджує Ішик, попри санкції, судно перевозило російську експортну зброю.
Також Росія поставляла підсанкційними суднами паливно-мастильні матеріали у Сирію, де в тому числі базуються російські війська.
У тому числі турецькі аналітики неодноразово фіксували сирійські судна, які відправлялися з окупованого севастопольського зернового терміналу Авліта до Латакії, перевозячи вкрадену пшеницю.