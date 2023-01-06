Росія маскує судна під цивільні для експорту підсанкційних товарів через Босфор — турецькі аналітики

Росія відволікала світ на посилену перевірку зерновозів з України у той час як російські судна, замасковані під цивільні, перевозили через Босфор до Середземного моря товари військового призначення, заявив у Twitter керівник консалтингової компанією Bosphorus Observer, яка аналізує морську діяльність у Турецьких протоках, Йорук Ішик.

Він вказав, що Росія переправляла суднами авіаційне паливо для російських військово-повітряних сил, військові технічні вантажі для російської армії та російський оборонний експорт до Азії.

Так, підсанкційне судно SC SOUTH LLC (a.k.a.SK-ЮГ) під прапором Sparta IV пройшло через Босфор до Середземного моря на шляху з Новоросійська до Тартуса у Сирії, працюючи за контрактом на російське ТзОВ «Оборонлогистика».

Водночас вантажне судно під російським прапором Lady D пройшло транзитом через Босфор до Меду на шляху з Новоросійська до міста Кочі в Індії. Як стверджує Ішик, попри санкції, судно перевозило російську експортну зброю.

Також Росія поставляла підсанкційними суднами паливно-мастильні матеріали у Сирію, де в тому числі базуються російські війська.

У тому числі турецькі аналітики неодноразово фіксували сирійські судна, які відправлялися з окупованого севастопольського зернового терміналу Авліта до Латакії, перевозячи вкрадену пшеницю.