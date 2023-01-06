Нетаньяху анонсував ревізію у сфері міжнародних відносин Ізраїлю

Особливу увагу прем’єр приділив тиску на Іран та Сирію, інформує ZN.ua.

Нетаньяху анонсував ревізію у сфері міжнародних відносин Ізраїлю
© Pixabay

Ізраїль планує провести ревізію у відносинах з іншими державами, заявив під час виступу на конференції руху Бейтар прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, який повернувся на цей пост напередодні Нового року.

«Сьогодні нам потрібна національна ревізія. … Ми переглянемо зовнішні відносини: наш голос буде почутий у світі. Замість того, щоб схиляти голови та підкорятися диктату міжнародної спільноти, ми будемо відстоювати наші інтереси», - цитує Нетаньяху пресслужба уряду.

Особливо рішуче він пообіцяв діяти проти терористичних гілок крайнього ісламу в регіоні, зокрема «перешкоджати військовому істеблішменту Ірану в Сирії».

Особливе занепокоєння в Ізраїлю викликають наміри Ірану розвинути ядерний арсенал різними способами.

Також Нетаньяху пообіцяв розвивати військову потужність країни, яка має опиратись на економічну стабільність країни.


Ірина Знась, ZN.ua





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