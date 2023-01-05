Громадяни РФ та Білорусі, які мешкають у Латвії, мають скласти іспит на знання державної мови

На це планується виділити близько 1 млн євро.

Громадяни РФ та Білорусі, які мешкають у Латвії, мають скласти іспит на знання державної мови
© depositphotos / PromesaStudio

Громадяни Росії та Білорусії, які мешкають в Латвії, а також ті, хто раніше були громадянами або мали статус постійних жителів Латвії, до 1 вересня цього року повинні скласти іспит з латиської мови з результатом не нижчим за базовий рівень (А2). Про це повідомляє Mixnews.

Ті, хто не зможуть підтвердити знання мови, будуть позбавлені постійної посвідки на проживання, а замість неї отримають тимчасовий вид строком на один рік.

Відповідні поправки до правил Кабінету міністрів про обсяг знань державної мови та порядок проведення перевірки розробило Міністерство освіти і науки.

Планується, що цього року на проведення іспитів на знання латиської мови витратять понад 1 млн євро. За підрахунками Міністерства внутрішніх справ, іспит мають складати 17 865 громадян Росії та Білорусії.

За даними Державного центру освіти, кількість тих, хто пройде іспит, зросла. Тенденція до зростання намітилась ще торік: у листопаді на іспит зареєструвалися 572 особи (здавали 540), а у грудні — 1815 (здавали 1662).

Разом із тим, на розгляд Сейму внесено ініціативу щодо скасування поправок до закону про імміграцію, які зобов'язують постійних жителів Латвії з громадянством Росії та Білорусі складати іспит на знання державної мови. На порталі громадських ініціатив Manabalss.lv за цю ініціативу підписалось понад 10 000 громадян.

У липні президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження в Україні обов’язкового іспиту на знання державної мови для отримання громадянства.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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