Митрополит ПЦУ вперше проведе різдвяне богослужіння в Києво-Печерській лаврі

Митрополит ПЦУ Епіфаній проведе в Успенському соборі Києво-Печерської лаври богослужіння з нагоди Різдва Христового 7 січня.

Про це повідомили в пресслужбі Православної церкви України (ПЦУ).

"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового предстоятель Православної церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що початок богослужіння запланований на 9 годину ранку.