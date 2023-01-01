Маріуполь зустрів новий рік у руїнах: жахливі фото міста-примари

Тимчасово окуповане українське місто-герой Маріуполь зустріло новий рік з "руським міром" та в руїнах. Цей населений пункт майже перетворився на привид, шокуючи людей розбитими будинками.

Знімками міста поділився на каналі в Тegram журналіст і блогер Денис Казанський.

"Як видно "відновлення міста йде повним ходом". Історичний центр перетворено на мертві, занедбані руїни. Немає життя, немає людей. Радійте, маріупольці, вас звільнили" , - підписав Казанський фотографії Маріуполя, інформує Апостроф.


Інна Погрібна, Апостроф





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