Маріуполь зустрів новий рік у руїнах: жахливі фото міста-примари

Тимчасово окуповане українське місто-герой Маріуполь зустріло новий рік з "руським міром" та в руїнах. Цей населений пункт майже перетворився на привид, шокуючи людей розбитими будинками.

Знімками міста поділився на каналі в Тegram журналіст і блогер Денис Казанський.