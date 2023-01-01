Затримують у Мінську за білоруську мову: стало відомо про культурне свавілля в Білорусі

Затримують у Мінську за білоруську мову: стало відомо про культурне свавілля в Білорусі

Лукашенко продовжує знищувати білоруську ідентичність. Черговий факт — наміри оголосити 2023 рік у Білорусі роком російської мови.

Про це розповів Франак Вячорка, старший радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

“Те, що ми спостерігаємо, — це національна катастрофа для Білорусії. Чистяться підручники. З Національного історичного музею прибрали, наприклад, статуї великого князя литовського Вітовта і польського короля Ягайла. Усі зв’язки наші з Польщею, Литвою, з Європою знищуються, начебто цього й не було. Усе, що у нас було, це Білорусь під окупацією Російської імперії, потім радянської імперії, — це культивується”, — перелічив Вячорка.

Велика проблема з білоруською мовою.

“За час Лукашенка знищили практично всі білоруські школи. Я сам навчався в останньому ліцеї з білоруською мовою освіти. Мене затримували в Мінську за білоруську мову. Коли ти говориш білоруською, то одразу: а пройдемо перевіримо документи”, — навів приклад опозиціонер.

Олександр Лукашенко, армія Білорусі

Вячорка зазначив, що зараз у Білорусі торжество “русского мира”.

“Усі ці всілякі козацькі організації, осередки всяких російських екстремістів, літні табори для школярів, організовані Російською православною церквою. Вони зараз усі прокинулися. Вони зараз отримали карт-бланш на свої дії”, — продовжив радник Тихановської.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Всеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учетаВсеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учета
Росія посилює оборону Кремінної — британська розвідкаРосія посилює оборону Кремінної — британська розвідка
Росії може вистачити ресурсів ще на 2-3 роки війни — директор Defense ExpressРосії може вистачити ресурсів ще на 2-3 роки війни — директор Defense Express
Лінкявічюс: Росії потрібні переговори не про Україну, а про свою долюЛінкявічюс: Росії потрібні переговори не про Україну, а про свою долю
В Кремлі заявили, що «мирний план» України має враховувати входження до складу РФ окупованих територійВ Кремлі заявили, що «мирний план» України має враховувати входження до складу РФ окупованих територій
Блок рекламы


Похожие новости
МЗС Білорусі викликало українського посла через нібито "падіння ракети ЗСУ" в республіціМЗС Білорусі викликало українського посла через нібито "падіння ракети ЗСУ" в республіці
У Білорусі змінюються настрої щодо війни РФ проти України – КизимУ Білорусі змінюються настрої щодо війни РФ проти України – Кизим
"Я народжена в Радянському Союзі": в Україні продавщиця поплатилася за російську мову у магазині"Я народжена в Радянському Союзі": в Україні продавщиця поплатилася за російську мову у магазині
Вторгнення з Білорусі: чи готуються вже окупанти до нових боїв на півночіВторгнення з Білорусі: чи готуються вже окупанти до нових боїв на півночі
Троє білорусів отримали вироки за спробу перешкодити переправленню російських військ в УкраїнуТроє білорусів отримали вироки за спробу перешкодити переправленню російських військ в Україну
Росія перекинула на Донбас угрупування з Білорусі — британська розвідкаРосія перекинула на Донбас угрупування з Білорусі — британська розвідка
Німеччина замінить посла в РФ: що відомо про кандидатуру нового амбасадораНімеччина замінить посла в РФ: що відомо про кандидатуру нового амбасадора
Путін їде до Лушашенка на фоні розмов про напад з БілорусіПутін їде до Лушашенка на фоні розмов про напад з Білорусі
Politico: Стало відомо, як США намагаються відстежити передану Україні зброюPolitico: Стало відомо, як США намагаються відстежити передану Україні зброю
Лікарів у Білорусі почали "заганяти" у військкомати та вручати їм повістки: "як чоловіків, так і жінок"Лікарів у Білорусі почали "заганяти" у військкомати та вручати їм повістки: "як чоловіків, так і жінок"
Последние новости
Подгружаем последние новости