Затримують у Мінську за білоруську мову: стало відомо про культурне свавілля в Білорусі

Лукашенко продовжує знищувати білоруську ідентичність. Черговий факт — наміри оголосити 2023 рік у Білорусі роком російської мови.

Про це розповів Франак Вячорка, старший радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

“Те, що ми спостерігаємо, — це національна катастрофа для Білорусії. Чистяться підручники. З Національного історичного музею прибрали, наприклад, статуї великого князя литовського Вітовта і польського короля Ягайла. Усі зв’язки наші з Польщею, Литвою, з Європою знищуються, начебто цього й не було. Усе, що у нас було, це Білорусь під окупацією Російської імперії, потім радянської імперії, — це культивується”, — перелічив Вячорка.

Велика проблема з білоруською мовою.

“За час Лукашенка знищили практично всі білоруські школи. Я сам навчався в останньому ліцеї з білоруською мовою освіти. Мене затримували в Мінську за білоруську мову. Коли ти говориш білоруською, то одразу: а пройдемо перевіримо документи”, — навів приклад опозиціонер.

Вячорка зазначив, що зараз у Білорусі торжество “русского мира”.

“Усі ці всілякі козацькі організації, осередки всяких російських екстремістів, літні табори для школярів, організовані Російською православною церквою. Вони зараз усі прокинулися. Вони зараз отримали карт-бланш на свої дії”, — продовжив радник Тихановської.