Сьогодні Україна виконує функцію головної країни НАТО, яка знищує російську армію, – Резніков

Олексій Резніков, міністр оборони України, розповів в інтерв’ю LB.ua, що попри початкову невіру у спротив України, країни НАТО визнають значні втрати, які Україна завдає Росії.

За словами Резнікова, західні партнери зацікавлені у тому, щоб понизити потенціал Росії як агресора, як головної загрози. Він також нагадав, що на саміті НАТО в Мадриді РФ визнали головною загрозою.

«Тому сьогодні Україна виконує функцію головної країни НАТО, яка знищує російську армію. І про те, що колись вона [російська армія] була «другою армією світу», вже не говорять», – зазначив Олексій Резніков.

Міністр оборони також заявив, що розвідка НАТО визнає значні втрати росіян у танках, в артилерії, БМП, БТР, живій силі.

«Регулярні війська Російської Федерації можуть відновитися мінімум за п’ять, а то й десять років. Ракетний потенціал – так само. Тому що це війна ресурсів. І вони [країни НАТО] вміють рахувати ресурси, тому відчувають цей момент», – розповів Резніков.

На думку міністра, ситуація та ставлення союзників дуже змінилися з початку вторгнення: невіра в Україну і оцінка, що країна буде неспроможна вистояти протягом 72 годин, змінилися сьогодні бажанням бути партнерами в перемозі України.