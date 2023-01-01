Росія рухається до поразки на полі бою — віцеканцлер Німеччини

У війні проти України справа йде до поразки РФ на полі бою. Про це заявив віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє DW .

«Ніхто не міг уявити собі, що 2022 рік закінчиться саме так. Президент РФ Владімір Путін програє цю війну на полі бою», - зазначив Хабек.

На його думку, це пов'язано з тим, що Україна отримує зброю з Європи, від країн НАТО та США , а також використовує цю зброю «вміло та стратегічно, розумно та героїчно».

«Я виступаю за те, щоб Німеччина разом із союзниками підтримала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну», - наголосив міністр, пообіцявши подальшу підтримку Києва.

«Безумовно, будуть нові системи, подальша підтримка, проте їх слід узгоджувати із союзниками», - зазначив Хабек.

США підтвердили надання Україні мобільного зенітного ракетного комплексу протиповітряної та протиракетної оборони середньої дальності Patriot. У Німеччині також заявили про передачу трьох систем ППО Patriot Варшаві, які інтегрують у спільну систему НАТО.