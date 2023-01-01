Росія рухається до поразки на полі бою — віцеканцлер Німеччини
Хабек пообіцяв подальшу підтримку України, але зауважив, що її слід узгоджувати із союзниками, інформує
У війні проти України справа йде до поразки РФ на полі бою. Про це заявив віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє
«Ніхто не міг уявити собі, що 2022 рік закінчиться саме так. Президент РФ Владімір Путін програє цю війну на полі бою», - зазначив Хабек.
На його думку, це пов'язано з тим, що Україна отримує зброю з Європи, від країн НАТО та США, а також використовує цю зброю «вміло та стратегічно, розумно та героїчно».
«Я виступаю за те, щоб Німеччина разом із союзниками підтримала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну», - наголосив міністр, пообіцявши подальшу підтримку Києва.
«Безумовно, будуть нові системи, подальша підтримка, проте їх слід узгоджувати із союзниками», - зазначив Хабек.
США підтвердили надання Україні мобільного зенітного ракетного комплексу протиповітряної та протиракетної оборони середньої дальності Patriot. У Німеччині також заявили про передачу трьох систем ППО Patriot Варшаві, які інтегрують у спільну систему НАТО.
«Добре, що США постачають Patriot. Щодо Німеччини, то ми підтримуємо Україну, у тому числі важкими озброєннями протягом місяців, і продовжуватимемо це робити», - відповів Хабек на запитання про те, чи очікувати перекидання систем Patriot в Україну.