Керівництво Росії знову заговорило про "демілітаризацію та денацифікацію"

Голова МЗС РФ закликав виконати вимоги РФ "подобру-поздорову", інформує ZN.ua.

Керівництво Росії знову заговорило про
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Пропозиції РФ щодо "демілітаризації та денацифікації" України та усунення "загроз безпеки" слід виконати "подобру-поздорову", інакше "питання буде вирішено російською армією". Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров, повідомляє "ТАСС".

"Наші пропозиції щодо демілітаризації та денацифікації підконтрольних режиму територій, усунення загроз безпеки Росії, включаючи наші нові землі, ворогові добре відомі. Справа за малим: виконати їх подобру-поздорову. Інакше питання вирішить армія Росії", - заявив голова зовнішньополітичного відомства.

Лавров додав, що Київ намагається "втягнути США та інших членів НАТО у конфлікт в Україні, розраховуючи на їхнє лобове зіткнення з Росією".


Богдан Затула, ZN.ua





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