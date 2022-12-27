Керівництво Росії знову заговорило про "демілітаризацію та денацифікацію"

Пропозиції РФ щодо "демілітаризації та денацифікації" України та усунення "загроз безпеки" слід виконати "подобру-поздорову", інакше "питання буде вирішено російською армією". Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров, повідомляє "ТАСС".

"Наші пропозиції щодо демілітаризації та денацифікації підконтрольних режиму територій, усунення загроз безпеки Росії, включаючи наші нові землі, ворогові добре відомі. Справа за малим: виконати їх подобру-поздорову. Інакше питання вирішить армія Росії", - заявив голова зовнішньополітичного відомства.