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2022-12-27
Маркарова пояснила, чому США хочуть оголосити Росію країною-агресоркою і що це дасть
Дипломати шукають альтернативу поняттю «країна-спонсор тероризму», інформує
© Владислав Красинський / realist.online
Конгрес США готує законопроєкт, покликаний присвоїти Росії поняття «країна-агресорка», а не «країна-спонсор тероризму». Про це в інтерв’ю
Зокрема Оксана Маркарова розповіла, що ключовим пріоритетом дипломатів на 2023 рік є надання Росії правильного статусу. Статус країна-спонсор тероризму присвоєний всього чотирьом країнам: Північній Кореї, Сирії, Кубі та Ірану. За словами Маркарової, Україна давно веде переговори з партнерами про додання Росії в цей список для того, щоб «її називали правильно і щоб включились обмеження, що дозволять ще більше ізолювати РФ».
Юлія Лавришин, ZN.ua