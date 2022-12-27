Маркарова пояснила, чому США хочуть оголосити Росію країною-агресоркою і що це дасть

Дипломати шукають альтернативу поняттю «країна-спонсор тероризму», інформує ZN.ua.

Маркарова пояснила, чому США хочуть оголосити Росію країною-агресоркою і що це дасть
© Владислав Красинський / realist.online

Конгрес США готує законопроєкт, покликаний присвоїти Росії поняття «країна-агресорка», а не «країна-спонсор тероризму». Про це в інтерв’ю «Суспільному» заявила пані посол України в США Оксана Маркарова, пояснивши, що це означатиме.

Зокрема Оксана Маркарова розповіла, що ключовим пріоритетом дипломатів на 2023 рік є надання Росії правильного статусу. Статус країна-спонсор тероризму присвоєний всього чотирьом країнам: Північній Кореї, Сирії, Кубі та Ірану. За словами Маркарової, Україна давно веде переговори з партнерами про додання Росії в цей список для того, щоб «її називали правильно і щоб включились обмеження, що дозволять ще більше ізолювати РФ».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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