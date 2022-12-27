ЦАР та велика Україна: у Буданова виявили цікаву карту Росії

На стіні кабінету начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, який розповів, на скільки залпів вистачить ракет у Росії, помітили цікаву карту. Він загадково прокоментував її.

Про це йшлося в інтерв'ю Кирила Буданова Liga.net, інформує Апостроф .

Журналісти спитали, що означає карта "розчленованої" Росії на стіні його кабінету. На ній чорним маркером до складу України обведено Курську, Білгородську області та Кубань.

"Це наступний етап після виходу на кордони 1991 року?”, - запитали вони.

На це голова ГУР філософськи відповів, що всі бачать, що вони хочуть бачити.

"Можливо, це просто широкий маркер. А може, і ні", - дав Буданов відповідь, гідну розвідника.