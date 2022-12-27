Німеччина замінить посла в РФ: що відомо про кандидатуру нового амбасадора

Потенційний очільник дипвідомства виступає за підтримку України, інформує ZN.ua.

Німеччина замінить посла в РФ: що відомо про кандидатуру нового амбасадора
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Німеччина планує змінити свого посла в Росії. Про це повідомляє SPIEGEL із посиланням на джерела у «світлофорній коаліції» в Берліні.

Зміни відбудуться наступного літа, очолити дипломатичне відомство країни в Росії може Александер Граф Ламбсдорф.

З 2019 року цю посаду обіймає Геза Андреас фон Гейр.

Досі ЗМІ припускали, що Ламбсдорф може очолити дипмісію у США, проте на цю позицію, як повідомляється, може претендувати Андреас Міхаеліс, державний секретар Федерального міністерства закордонних справ і колишній посол Німеччини в Лондоні.

Ламбсдорфа вважають одним із найдосвідченіших іноземних політиків «світлофора».

В 1997-1998 роках він працював у штабі Федерального міністерства закордонних справ під керівництвом тодішнього міністра закордонних справ Клауса Кінкела.

З 2000 по 2003 рік Ламбсдорф також працював у посольстві Німеччини у Вашингтоні, після чого тимчасово обіймав посаду представника Росії у Федеральному міністерстві закордонних справ. З 2004 по 2017 рік він був членом Європейського парламенту, а з 2014 по 2017 рік – його віце-президентом. Ламбсдорф є депутатом Бундестагу з 2017 року і є заступником голови парламентської групи FDP (Вільна демократична партія Німеччини ліберального спрямування).

Політик неодноразово різко засуджував агресивну війну Росії проти України та заявляв, що наразі не вірить у можливість суто дипломатичного вирішення.

У квітні в теледебатах Ламбсдорф заявив, що вирішення конфлікту передусім буде військовим. Цю точку зору він підтвердив у вересні, коли заявив, що Німеччина повинна надавати Україні військову підтримку, поки не відбудуться переговори на рівних.

У квітні він також критикував тих, хто виступає за пацифізм.

«Закликами до роззброєння та пропозиціями надання невійськової підтримки Україні, вони плюють в обличчя захисникам Києва та Харкова», – писав він.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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