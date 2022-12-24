Ділянку стіни з вантажних контейнерів на кордоні США та Мексики демонтують: вона неефективна та заважає тваринам

Американський штат Аризона до 4 січня 2023 року планує демонтувати стіну з вантажних контейнерів на кордоні з Мексикою, яка, на думку критиків, була дорогим, екологічно шкідливим «політичним трюком», який виявився неефективним у боротьбі з нелегальною міграцією, повідомляють AFP та Axios .

Республіканський губернатор штату Дуг Дьюсі витратив 90 мільйонів доларів платників податків на зведення стіни з іржавих ящиків, щоб, за його словами, зупинити потік людей, які нелегально перетинають кордон.

915 гофрованих контейнерів, що пролягають на сім кілометрів федеральними землями через Національний ліс Коронадо, як величезний нерухомий вантажний поїзд, поділяють важливу природоохоронну зону, де мешкають уразливі види, але яку так важко перетнути, що торговці людьми зазвичай уникають її.