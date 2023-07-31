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2023-07-31
У столиці демонтують радянський герб на монументі «Батьківщина-Мати»
До Дня Незалежності на монументі герб колишнього СРСР замінять на український Тризуб.
У Києві у неділю, 30 липня, на монументі "Батьківщина-Мати" розпочався демонтаж радянського герба, інформує Міністерство культури та інформаційної політики в
© Міністерство культури та інформаційної політики України/Telegram
"До Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ — український Тризуб", - йдеться в повідомленні.
Міністерство культури та інформаційної політики України/Telegram
На засіданні вченої ради Національного музею історії України у Другій світовій війні вирішено перейменувати монумента "Батьківщина-Мати" на монумент "Україна-Мати". Диркетор музею сподівається, що рішення про перейменування буде затверджене Міністерством культури та інформаційної політики напередодні 24 серпня цього року - Дня Незалежності України.
Анна Конюченко, ZN.ua