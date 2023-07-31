У столиці демонтують радянський герб на монументі «Батьківщина-Мати»

До Дня Незалежності на монументі герб колишнього СРСР замінять на український Тризуб.

У Києві у неділю, 30 липня, на монументі "Батьківщина-Мати" розпочався демонтаж радянського герба, інформує Міністерство культури та інформаційної політики в Telegram , інформує ZN.ua .

© Міністерство культури та інформаційної політики України/Telegram

"До Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ — український Тризуб", - йдеться в повідомленні.

Міністерство культури та інформаційної політики України/Telegram

На засіданні вченої ради Національного музею історії України у Другій світовій війні вирішено перейменувати монумента "Батьківщина-Мати" на монумент "Україна-Мати". Диркетор музею сподівається, що рішення про перейменування буде затверджене Міністерством культури та інформаційної політики напередодні 24 серпня цього року - Дня Незалежності України.