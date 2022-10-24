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2022-10-24
У столиці хочуть перейменувати площу Перемоги та демонтувати обеліск
В Києві продовжують позбуватися радянського минулого.
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Жителі Києва звернулись до місцевої влади з вимогою змінити назву площі Перемоги і прибрати звідти обеліск з зіркою.
"Обеліск на площі перемоги не має ніякої історичної та естетичної цінності. Це просто істукан який тут залиши радянські окупанти", – йдеться у петиції, інформує
Замість обеліска автор петиції пропонує розмістити сквер, озеленивши центр столиці.
Варто зазначити, що свою сучасну назву площа отримала у 1952 році, на честь перемоги Радянського Союзу у Другій світовій війні.
Михайло Яровенко, ZN.ua