У столиці хочуть перейменувати площу Перемоги та демонтувати обеліск

В Києві продовжують позбуватися радянського минулого.

У столиці хочуть перейменувати площу Перемоги та демонтувати обеліск
© Википедия

Жителі Києва звернулись до місцевої влади з вимогою змінити назву площі Перемоги і прибрати звідти обеліск з зіркою. Петиція вже набрала відповідну кількість голосів і тепер повинна бути розглянута депутатами Київради.

"Обеліск на площі перемоги не має ніякої історичної та естетичної цінності. Це просто істукан який тут залиши радянські окупанти", – йдеться у петиції, інформує ZN.ua.

Замість обеліска автор петиції пропонує розмістити сквер, озеленивши центр столиці.

Варто зазначити, що свою сучасну назву площа отримала у 1952 році, на честь перемоги Радянського Союзу у Другій світовій війні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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