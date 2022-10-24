У столиці хочуть перейменувати площу Перемоги та демонтувати обеліск

Жителі Києва звернулись до місцевої влади з вимогою змінити назву площі Перемоги і прибрати звідти обеліск з зіркою. Петиція вже набрала відповідну кількість голосів і тепер повинна бути розглянута депутатами Київради.

"Обеліск на площі перемоги не має ніякої історичної та естетичної цінності. Це просто істукан який тут залиши радянські окупанти", – йдеться у петиції, інформує ZN.ua .

Замість обеліска автор петиції пропонує розмістити сквер, озеленивши центр столиці.

Варто зазначити, що свою сучасну назву площа отримала у 1952 році, на честь перемоги Радянського Союзу у Другій світовій війні.