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2023-02-04
В Маріуполі росіяни демонтують та вивозять руїни будинків разом із людськими залишками — мер
Окупанти роблять все, щоб приховати свої злочини.
© Getty Images
У Маріуполі російські загарбники демонтують зруйновані будинки і вивозять разом із завалами тіла загиблих мирних жителів. Про це в ефірі телеканалу
"Хочу вкотре нагадати, що найжорстокіший злочин Російська Федерація скоїла на території міста Маріуполя, знищивши 50% житлового фонду. Тобто, 1300 одиниць багатоквартирного сектору цих будинків більше не існує. Сьогодні окупаційна влада масово прибирає сліди воєнних злочинів", - сказав Бойченко.
Віталій Кононученко, ZN.ua