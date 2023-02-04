В Маріуполі росіяни демонтують та вивозять руїни будинків разом із людськими залишками — мер

Окупанти роблять все, щоб приховати свої злочини.

В Маріуполі росіяни демонтують та вивозять руїни будинків разом із людськими залишками — мер
© Getty Images

У Маріуполі російські загарбники демонтують зруйновані будинки і вивозять разом із завалами тіла загиблих мирних жителів. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, інформує ZN.ua.

"Хочу вкотре нагадати, що найжорстокіший злочин Російська Федерація скоїла на території міста Маріуполя, знищивши 50% житлового фонду. Тобто, 1300 одиниць багатоквартирного сектору цих будинків більше не існує. Сьогодні окупаційна влада масово прибирає сліди воєнних злочинів", - сказав Бойченко.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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