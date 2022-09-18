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2022-09-18
Казахстан повернув своїй столиці назву Астана
Називати місто ім'ям першого президента за його життя визнали неправильним, інформує
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про повернення столиці Казахстану Нур-Султану колишньої назви - Астана,
"Перейменувати місто Нур-Султан - столицю Республіки Казахстан на місто Астану - столицю Республіки Казахстан. Цей указ вводиться в дію з дня його першого офіційного опублікування", - йдеться в документі, опублікованому на сайті Токаєва.
Група казахстанських депутатів "Жана Казахстан" (Новий Казахстан) виступила з ініціативою повернути місту стару назву на початку вересня. Парламентарі вважали неправильним, що "за життя людини [тобто Нурсултана Назарбаєва] його ім'ям називається місто".
Юлія Мельничук, ZN.ua