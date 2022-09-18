Казахстан повернув своїй столиці назву Астана

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про повернення столиці Казахстану Нур-Султану колишньої назви - Астана, повідомляє Бі-бі-сі .

"Перейменувати місто Нур-Султан - столицю Республіки Казахстан на місто Астану - столицю Республіки Казахстан. Цей указ вводиться в дію з дня його першого офіційного опублікування", - йдеться в документі, опублікованому на сайті Токаєва.

Група казахстанських депутатів "Жана Казахстан" (Новий Казахстан) виступила з ініціативою повернути місту стару назву на початку вересня. Парламентарі вважали неправильним, що "за життя людини [тобто Нурсултана Назарбаєва] його ім'ям називається місто".