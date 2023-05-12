США схвалили постачання своїй армії ракет для Patriot та HIMARS на $2,2 млрд

До загального списку увійшли як зенітні, так і протикорабельні ракети.

Бюджетне управління США схвалило багаторічні закупівлі високоточних снарядів GMLRS і ракет Patriot PAC-3 MSE. Рішення ухвалили після невеликої затримки, пов'язаної з необхідністю в зборі додаткової інформації. Про це повідомляє видання Breaking Defence , інформує ZN.ua .

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У березні поточного року Білий дім направив до Конгресу США бюджетний запит на 2024 фінансовий рік. Адміністрація Джо Байдена запросила фінансування для п'яти багаторічних угод із постачання боєприпасів для Військово-морських і Військово-повітряних сил США :

Вже було схвалено постачання:

103 протикорабельних ракет NSM - $249,9 млн;

125 зенітних ракет великої дальності SM-6 - $1,6 млрд;

831 авіаційної ракети AMRAAM - $1,2 млрд;

118 протикорабельних ракет LRASM - $1 млрд;

550 крилатих ракет JASSM-ER - $1,8 млрд.

Очікувалося, що запит стосуватиметься також ракет PAC-3 MSE для систем "MIM-104 Patriot" та боєприпасів GMLRS для установок HIMARS. Однак Адміністративно-бюджетне управління взяло паузу і запросило у Lockheed Martin додаткові дані щодо боєприпасів.

Цього тижня Конгрес отримав повідомлення про правки до бюджетного запиту. Серед іншого в нього було внесено прохання про додавання перехоплювачів PAC-3 MSE і високоточних снарядів GMLRS у список на багаторічні контракти.

Таким чином, Білий дім запитує понад $1 млрд на придбання 5064 високоточних снарядів GMLRS та $1,2 млрд на закупівлю 110 протиракет PAC-3 MSE. Окрім того, передбачено додаткові $36 млн на модифікацію ракет для систем Patriot.