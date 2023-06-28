Президент Польщі прибув до столиці України

Президент України та його польський колега обговорять підготовку до липневого саміту НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 28 червня, прибув до Києва, інформує ZN.ua .

"Президент Анджей Дуда відвідує Київ. Переговори з президентом Володимиром Зеленським з нагоди святкування Дня Конституції України, а також консультації щодо поточної ситуації на фронті, зокрема щодо загрози нападу Росії на Запорізьку АЕС. Також буде обговорено підготовку до липневого саміту НАТО", - зазначає канцелярія польського президента у Twitter.















