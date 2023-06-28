Президент Польщі прибув до столиці України

Президент України та його польський колега обговорять підготовку до липневого саміту НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 28 червня, прибув до Києва, інформує ZN.ua.

"Президент Анджей Дуда відвідує Київ. Переговори з президентом Володимиром Зеленським з нагоди святкування Дня Конституції України, а також консультації щодо поточної ситуації на фронті, зокрема щодо загрози нападу Росії на Запорізьку АЕС. Також буде обговорено підготовку до липневого саміту НАТО", - зазначає канцелярія польського президента у Twitter.









Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
У США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок УкраїніУ США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок Україні
Українка в Німеччині подала позов проти російських військовихУкраїнка в Німеччині подала позов проти російських військових
Бразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиківБразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиків
Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народуХорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу
ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбіЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі
Блок рекламы


Похожие новости
Практична підтримка України та сюрприз: Столтенберг і Каллас інтригують за два тижні до саміту НАТОПрактична підтримка України та сюрприз: Столтенберг і Каллас інтригують за два тижні до саміту НАТО
Президент Литви розповів, коли Україна має отримати анонсовані установки NASAMSПрезидент Литви розповів, коли Україна має отримати анонсовані установки NASAMS
Посол України в Ізраїлі пояснив, що могло змінити позицію Єрусалиму щодо візиту Нетаньяху в КиївПосол України в Ізраїлі пояснив, що могло змінити позицію Єрусалиму щодо візиту Нетаньяху в Київ
Дуда підтримує скасування обмежень на імпорт ЄС з України: коли це може статисяДуда підтримує скасування обмежень на імпорт ЄС з України: коли це може статися
В Росії почали приймати заяви про відмову від громадянства УкраїниВ Росії почали приймати заяви про відмову від громадянства України
НАТО час перестати озиратися на кволого Путіна, як це вже зробили всередині РФ. Адже це абсурдно — президент УкраїниНАТО час перестати озиратися на кволого Путіна, як це вже зробили всередині РФ. Адже це абсурдно — президент України
Зеленський запропонував ідею доктрини для України. Її перший пункт — перемога у війніЗеленський запропонував ідею доктрини для України. Її перший пункт — перемога у війні
Президентка Молдови та головний дипломат ЄС засудили ракетний удар РФ по КраматорськуПрезидентка Молдови та головний дипломат ЄС засудили ракетний удар РФ по Краматорську
Литва придбала для України два ЗРК NASAMSЛитва придбала для України два ЗРК NASAMS
Китай не проти виходу України на кордони 1991 року — посол КНР в ЄСКитай не проти виходу України на кордони 1991 року — посол КНР в ЄС
Последние новости
Подгружаем последние новости