Російських дитсадівців привітали грамотами з гербом України: фото

У дитячому садку російського міста Чита дітям за участь у конкурсі видали грамоти з українською державною символікою, спалахнув скандал.

Про це пише місцеве видання "Чита.Ру", інформує Апостроф .

Як розповів один із батьків, вони спочатку навіть не зрозуміли, що з грамотами щось не так, але хтось помітив і повідомив усім. Невдовзі представники дитячого садка почали дзвонити із проханням здати всі грамоти назад.

Комітет освіти Чити розпочав службову перевірку, яким чином вийшло, що у російському дитячому садку діти отримали грамоти з українським малим гербом. Адміністрація дитсадка пообіцяла замінити "неправильні" грамоти іншими.

Як потрапили українські грамоти до російської глибинки – загадка. Можливо, це частина "трофеїв" російських солдатів-мародерів, які крадуть з окупованих територій України все, що можуть.