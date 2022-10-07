СБУ знешкодила у столиці злочинне угруповання «патріотів» депутата-зрадника Киви

Українські спецслужби знешкодили в Києві учасників банди, які входили до громадського об’єднання «Патріоти за життя», підконтрольне колишньому народному депутату, колаборанту Іллі Киві. Про це повідомляє прес-служба СБУ .

«До втечі нардепа в РФ ці «патріоти» виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні. Також їх залучали до так званої «фізичної підтримки» та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед у центрі столиці. За участь у кожній з таких «акцій» зловмисники отримували гроші від своїх «координаторів» з ОПЗЖ», - повідомляють у спецслужбі.

За інформацією СБУ , до угруповання входило 12 осіб з кримінальних кіл. Їх організатор був на прямому зв’язку з Кивою і погоджував з ним дії навіть після повномасштабного вторгнення Росії.

Кива планував, що учасники банди залишатимуться у столиці для підтримки окупантів у разі її захоплення.