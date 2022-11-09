СБУ знешкодила диверсантів, які готували вбивства командирів ССО
Диверсантами виявились жителі Сумщини.
Контррозвідка СБУ нейтралізувала ДРГ російської ФСБ, яка діяла у Києві та Сумській області. Як
«За даними слідства, група була сформована кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. До її складу увійшов мешканець прикордонного району Сумщини, який був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення», – додали в СБУ.
Саме він зв’язувався із російським куратором через закриті канали електронного зв’язку та координував з ним плани й алгоритм дій. Також зрадник залучив до своєї діяльності ще одного місцевого жителя, який має прокремлівські погляди, а також неодноразово провокаційно висловлювався.
«Для збору розвідданих вони «в темну» використовували свої зв’язки на території регіону, а також об’їжджали прикордонну місцевість і спостерігали за підрозділами Сил оборони. Крім того, один з них їздив до Києва, де намагався приховано здійснювати фото-, відеофіксацію локацій українських захисників і передавати відповідні координати до РФ», – зазначили в СБУ.
Диверсантів затримали, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованого схрону на Сумщині. Під час огляду схованки правоохоронці виявили дві протитанкові міни ТМ-62М з підривачами, дві бойові гранати РГО із запалами, автомат Калашникова зі спорядженим магазином. Також за місцями проживання затриманих виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами конспіративного листування з представником ФСБ.
Наразі слідчі Служби безпеки Україні повідомили затриманим про підозру за:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану),
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас щодо підозрюваного у держзраді в умовах воєнного стану розглядається питання із додаткової кваліфікації злочинних дій за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.