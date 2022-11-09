СБУ знешкодила диверсантів, які готували вбивства командирів ССО

Диверсантами виявились жителі Сумщини.

СБУ знешкодила диверсантів, які готували вбивства командирів ССО
© Служба безпеки України

Контррозвідка СБУ нейтралізувала ДРГ російської ФСБ, яка діяла у Києві та Сумській області. Як повідомила українська спецслужба, диверсанти розвідували пункти дислокації та переміщення наших військ. Однак, одним із головних завдань ДРГ, був збір персональних даних та місць перебування командирів бойових підрозділів ССО ЗСУ. Ці дані знадобились агресору для підготовки ліквідації українських захисників та знищення їх озброєння і військової техніки.

«За даними слідства, група була сформована кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. До її складу увійшов мешканець прикордонного району Сумщини, який був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення», – додали в СБУ.

Саме він зв’язувався із російським куратором через закриті канали електронного зв’язку та координував з ним плани й алгоритм дій. Також зрадник залучив до своєї діяльності ще одного місцевого жителя, який має прокремлівські погляди, а також неодноразово провокаційно висловлювався.

«Для збору розвідданих вони «в темну» використовували свої зв’язки на території регіону, а також об’їжджали прикордонну місцевість і спостерігали за підрозділами Сил оборони. Крім того, один з них їздив до Києва, де намагався приховано здійснювати фото-, відеофіксацію локацій українських захисників і передавати відповідні координати до РФ», – зазначили в СБУ.

Диверсантів затримали, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованого схрону на Сумщині. Під час огляду схованки правоохоронці виявили дві протитанкові міни ТМ-62М з підривачами, дві бойові гранати РГО із запалами, автомат Калашникова зі спорядженим магазином. Також за місцями проживання затриманих виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами конспіративного листування з представником ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки Україні повідомили затриманим про підозру за:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану),
  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас щодо підозрюваного у держзраді в умовах воєнного стану розглядається питання із додаткової кваліфікації злочинних дій за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.





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