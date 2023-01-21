У Росії спалахнув ешелон, який готували до відправки в Україну: фото та відео сильної пожежі

Потужні пожежі в Росії вже стали звичною справою - вранці в суботу, 21 січня, в місті Ангарськ (Східний Сибір, РФ), спалахнули цистерни з паливом, які росіяни приготували для відправки своїм окупаційним військам в Україні.

Про це повідомляється в Telegram-каналі СтратКом ЗСУ, інформує Апостроф.

За словами місцевих жителів, пожежа та задимлення настільки сильні, що їх видно навіть на околицях Іркутська (приблизно за 40 км).

"Ранок починається із приємних і вже звичних новин. В Ангарську просто шикарно горять цистерни з паливом, які планувалося відправити окупаційним військам, але карма, вона хитра тітка", - підписав відео автор публікації.

На кадрах видно палаючі цистерни і величезний стовп чорного диму, що здіймається в небо.


Олена Руденко, Апостроф





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