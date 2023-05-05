У межах проєкту "Армія дронів" підготували 10 тисяч операторів БпЛА – Федоров

На меті є підготувати 60 ударних рот безпілотників.

За рік фандрейзингова платформа United 24 зібрала 325 мільйонів доларів, а в рамках проєкту "Армія дронів" в Україні вже підготовлено 10 тисяч операторів БпЛА. Про це в ефірі телемарафону розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує ZN.ua .

© Окрема мотопіхотна Маріупольська бригада/facebook

"За рік вдалося зібрати 325 мільйонів доларів. Цікаво, що люди підтримують зі 110 країн світу", – сказав він.

Щодо проєкту "Армія дронів" Михайло Федоров повідомив, що він продовжує розвиватися.

"Тільки нещодавно закінчили черговий збір і будуть нові збори на БПЛА, – зазначив Федоров. – Нещодавно ми закінчили першу частину проєкту навчання пілотів БПЛА, 10 тисяч пілотів навчили за цей час. Тобто «Армія дронів» – це про комплексний розвиток сфери БПЛА як з точки зору виробництва, так і з точки зору їх застосування".

Проєкт, за його словами, має на меті 60 ударних рот безпілотників, додав віцепрем'єр.

Нагадаємо, наприкінці місяця Федоров повідомив, що Міністерство цифрової трансформації передало 300 дронів DJI Mavic 3T Thermal в найгарячіші ділянки фронту.