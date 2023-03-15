В Польщі затримали російських диверсантів, які готували теракти на залізниці

Польські спецслужби виявили та нейтралізували шпигунську мережу, яка працювала на Росію та готувала диверсії у Польщі. Про це повідомляє видання RMF FM .

Відомо, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали у цій справі шестеро осіб, а у зв'язку з їхньою діяльністю мережі на залізничних коліях та на об'єктах критичної інфраструктури країни запроваджено режим підвищеної готовності.

Агенти ABW затримали підозрюваних у зв'язку з виявленням на важливих маршрутах та залізничних вузлах прихованих камер, які фіксували рух на коліях та передавали зображення до мережі.

За інформацією, отриманою RMF FM, переважно йдеться про ділянки залізничних колій у Підкарпатському воєводстві, зокрема в районі аеропорту Ясенка під Жешувом. Це основний пункт перевалки західної зброї та боєприпасів для України.