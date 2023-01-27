РФ не вистачає молодших командирів — ГУР

РФ має серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. У передових підрозділах російських військ не вистачає приблизно 40 відсотків молодших командирів. Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк, повідомляє пресслужба розвідки.

За словами Черняка, нестача спостерігається зокрема в підрозділах РФ , які воюють в Донецькій та Луганській областях.

Він додав, що РФ продовжуватиме наступальні дії, тому що не досягла своєї основної мети – повної окупації Донецької та Луганської областей.

«І саме в підрозділах, які там знаходяться ми спостерігаємо, що окупанти мають серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. Ті, що стоять на першій лінії, не хочуть воювати, йти в наступ, багато хто хоче себе покалічити, щоби повернутися на територію Росії і вже не воювати. Більшість не планує продовжувати контракт, але їх ніхто не питає», – пояснив Черняк.

За його словами, саме тому мобілізованих окупантів часто відправляють на штурмові дії без командування та належної взаємодії між групами.

Загарбники можуть мати якісь незначні тактичні успіхи, але вони гинуть сотнями. Потім на їхнє місце відправляють нове «гарматне м'ясо».

Крім того, за даними ГУР, проблеми з керівництвом в армії РФ є і на вищих рівнях. Зокрема, Черняк вказав на часті заміни російських генералів та командувачів різного рівня, яким так і не вдалося виконати поставлені завдання.

«Мабуть, це їхній останній шанс виправити ситуацію і хоча б частково досягти цілей», - пояснив представник розвідки.