Через санкції Росії не вистачає техніки для ведення війни проти України – Мінфін США
США роблять кроки, аби унеможливити обхід санкцій.
Росії гостро не вистачає техніки для ведення війни проти України, адже по можливостях армії РФ серйозно вдарили запроваджені США санкції. Таку заяву зробила міністерка фінансів США Джанет Єллен, яку цитує
За її словами, ліміт цін на російську нафту, встановлений на рівні 60 доларів за барель, перетворює очікуваний профіцит бюджету РФ на дефіцит.
«Санкції та експортний контроль змусили Росію звертатися до Ірану та Північної Кореї за військовим спорядженням та матеріалами, а США роблять кроки щодо припинення ухилення від обмежень», – сказала Єллен.
Нагадаємо, 12 квітня Держдепартамент і Мінфін США розширили санкції щодо осіб, пов’язаних з війною Росії проти України. Під додаткові санкції потрапили більш ніж 120 людей та організацій у понад 20 державах світу. Серед них і ті, хто допомагав агресору ухилятися від наявних заходів.