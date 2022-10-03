Переговори щодо звільнення командирів "Азову" велися виключно з ФСБ — Буданов

Переговори щодо звільнення з полону командирів «Азову» велися виключно з Федеральною службою безпеки Росії, а в сам день обміну відбулось кілька різних операцій у чотирьох країнах, пише у своєму матеріалі «Українська правда» із посиланням на керівника ГУР МО Кирила Буданова та голову офісу президента Андрія Єрмака.

«У росіян є певне напруження і конкуренція між силовими органами. Наші командири уже були під слідством у ФСБ, тому найважчі переговори були саме на цьому напрямку", – зазначив Буданов.

Зокрема Прокопенка, Волинського, Паламаря, Шлегу та Хоменка утримували в різних слідчих ізоляторах Москви, а отже вони були під «опікою» ФСБ, а не Головного розвідувального управління РФ .

Через це переговори щодо обміну мали дві лінії: обмін Медведчука та обмін командирів з «Азовсталі».

Спочатку переговори щодо обміну Віктора Медведчука з російської сторони вело російське ГРУ. Однак на останніх етапах обміном кума Путіна займався особисто директор Федеральної служби Росії Олександр Бортніков.

Що стосується звільнення командирів «Азову» — то перемовини велися виключно з ФСБ. Буданов зазначив, що обмін міг затягнутися ще надовго, якби "азовців" почали "судити".

Керівник офісу президента Андрій Єрмак зазначачив, що обмін готувався кілька місяців, однак остаточне підтвердження прийшло лише за кілька днів до самої події. Операція була спланована у чотирьох країнах, однак так і не розпочалась вчасно, а затягнулась приблизно на вісім годин.

Спершу 10 полонених-іноземців, які захищали Україну, прилетіли з Росії в столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд.

Після посадки літака в СА – на кордоні в Чернігівській області силовики на чолі з главою СБУ Василем Малюком зустрічала 200 полонених, яких обмінювали на Медведчука. Українців привезли на обмін закутих у наручники, на КамАЗах.

У той самий час на інший бік кордону на Чернігівщині перейшла група з 55 російських військових, яких віддали за звільнення п'ятьох командирів оборони Маріуполя.

Після звільнення 200 людей з «Азовсталі», у Варшаві український конвой пересадив Віктора Медведчука на турецький літак і супроводив його в Анкару.

Тим часом там у столиці Туреччини глава ГУР МО Буданов і глава МВС Денис Монастирський зустрічали звільнених з полону командирів.