Експерти Military Media Center розповіли, якої зброї не вистачає Україні для перемоги

Західне озброєння є більш ефективним, ніж радянське. До того ж воно дозволяє захисникам витрачати менше боєприпасів, інформує ZN.ua.

Експерти Military Media Center розповіли, якої зброї не вистачає Україні для перемоги
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Military Media Center - медійний майданчик Сил оборони та безпеки України при МО. Фахівці, які працюють там, розповіли, якої зброї сьогодні не вистачає нашим військовим, аби перемогти окупаційну армію на полі бою. Пріоритет, зазначають експерти, - це високоточні боєприпаси великої дальності, артилерійські снаряди та дрони.

Силам оборони України також необхідні:

  • ракети для HIMARS;
  • ракети для MARS;
  • снаряди калібру 155 мм ;
  • міни калібру 120 мм;
  • ракети для систем ППО;
  • ракети для систем ПТРК (протитанкові ракетні комплекси);
  • авіаційні засоби ураження;
  • баражувальні боєприпаси (дрони-камікадзе);
  • танкові снаряди калібрів 105 мм та 125 мм.

Експерти MMC зазначають, що західні зразки озброєння є більш ефективними, ніж радянські, які є і у нас, і у російської сторони. Це вже було неодноразово доведено на фронті.

"Це дозволяє українським військовим витрачати менше боєприпасів і при цьому досягати усіх поставлених задач з меншим ризиком для життя", – наголошують вони.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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