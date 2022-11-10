СБУ затримала ДРГ, яка готувала вбивства українських командирів: фото

СБУ вдалося знайти та знешкодити диверсійно-розвідувальну групу ФСБ, яка розвідувала пункти дислокації та переміщення ЗСУ на території Києва та Сумської області, інформує Апостроф.

Про це повідомляє СБУ у Telegram-каналі.

Зазначається, що задачею диверсантів було збирати особисті дані та місця перебування командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Добуту інформацію вороги планували використати, аби вбити українських бійців та знищити їх озброєння та військову техніку.

Слідство вияснило, що групу сформував кадровий співробітник фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, а до її складу увійшов українець - мешканець прикордонного району Сумщини, який був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення. Саме він спілкувався за допомогою закритих каналів електронного зв'язку зі своїм "куратором", обговорюючи із ним плани та подальші дії щодо ліквідації захисників України.

Диверсантів вдалося затримати, коли ті забирали зброю із заздалегідь облаштованого сховку на Сумщині.

Під час огляду схованки правоохоронці виявили:

  • 2 протитанкові міни ТМ-62М з підривачами,
  • 2 бойові гранати РГО із запалами,
  • автомат Калашникова зі спорядженим магазином.

Окрім цього за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами конспіративного листування з представником ФСБ.







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