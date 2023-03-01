Миколаєву не вистачає грошей на ремонт водопроводів, постраждалих від війни, потрібна допомога: Кім назвав суму

На відновлення водопроводів у Миколаєві необхідно 3 мільярди гривень, і місцевого бюджету на це не вистачить – потрібна допомога державного, заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у інтерв’ю Тетяні Безрук під назвою: «Люди відмовляються виїжджати з-під обстрілів, переселити родини дуже важко».

«Наразі готові вже три проєкти [реконструкції], і їх буде близько 12. На це потрібно приблизно три мільярди гривень. Говоримо про виділення частини коштів із державного бюджету, місцевим бюджетом ми цього не потягнемо. Дуже сподіваємося, що в березні, після розподілу, нам виділять гроші і ми почнемо відновлювати», - сказав Кім.