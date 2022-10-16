Освітній омбудсмен розповів, чи вистачає шкільних психологів на тлі зростання потреби у психологічній підтримці дітей

Згідно з результатами опитування, 83% дітей відчувають потребу в підтримці і мають поганий психологічний стан, інформує ZN.ua.

У системі освіти завжди було багато проблем, а з війною їх істотно побільшало. Редакторка відділу освіти та науки ZN.UA Оксана Онищенко поспілкувалася з освітнім омбудсменом України Сергієм Горбачовим про найгостріші проблеми, які підкинула українській системі освіти війна. Зокрема, під останнім часом зростає потреба у психологічній підтримці дітей. Освітній омбудсмен розповів, чи вистачає шкільних психологів.

Служба освітнього омбудсмена провела опитування дорослих і дітей. Згідно з результатами одного з них, 83% дітей відчувають потребу в підтримці і мають поганий психологічний стан. А от з-поміж батьків тільки 26% опитаних зазначило це про своїх дітей.

За словами омбудсмена, інколи дорослі не дуже розуміють дітей. У них різна зрілість психіки, різний життєвий досвід, різні настанови й рівень емоцій. Більшість дорослих також мають поганий психологічний стан, як через війну, так і через інші обставини. Тому не завжди можуть помічати стан дитини. Крім того, за його словами, частина батьків досі не розуміє, навіщо потрібен психолог, і, відповідно, не звертається до цих фахівців.

Що стосується стану психологічної служби в українських школах, то психологів у школах не вистачає, тому, на думку омбудсмена, треба переглянути норми навантаження шкільних психологів.

«Є наказ Міносвіти про тарифні ставки у школі. Це «святе письмо» для будь-якого закладу освіти, який нараховує зарплату. Отож, там зазначено, що ставка психолога оплачується державою, якщо в сільському закладі освіти від 300 дітей, а в міському — від 700 учнів. Так не повинно бути! Ще до війни про це багато говорили і ми, і психологічні асоціації», - заявив омбудсмен.

Горбачов наголосив, що психолог працює з дуже делікатними й емоційно насиченими ситуаціями та проблемами, і одна людина просто фізично не може допомогти колективу з кількох тисяч, навіть сотень людей.

«Старий наказ МОН треба змінювати. Потрібно визначити, що, наприклад, на кожних 300–500 дітей у школі має бути один психолог», - вважає він.

«Крім того, щоб психолог міг надавати дитині психологічну підтримку, батьки мають дати згоду на роботу психолога з дитиною. Це також ускладнює роботу психолога», - додав омбудсмен.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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