РФ зосередила "досить потужне" угруповання на запорізькому напрямку – Гуменюк

Наразі росіяни зміцнюють свої оборонні позиції.

РФ зосередила
© Суспільне Херсон

Росія утримує "дуже потужне" угруповання військ на запорізькому напрямку. Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Наталія Гуменюк, повідомляє "Радіо Свобода".

"Розуміємо, що вони тримають досить потужне угруповання на запорізькому напрямі, оскільки перспективи розвитку подій як найближчі оцінюють саме там. Вони – в обороні, вони зміцнюють свої позиції. Наразі активні дії не застосовують", – розповіла речник ОК "Південь".

Гуменюк зазначила, що на південному напрямку критичного збільшення російського угруповання не спостерігається, проте маневри продовжуються.

Що стосується херсонського напрямку, то там окупанти уникають вогню у відповідь по собі, а тому шукають позиції, які б дозволили їм потрапляти по прибережних населених пунктах на правому березі Дніпра, при цьому залишаючись більш-менш віддаленими і захищеними від вогню у відповідь.


Богдан Затула, ZN.ua





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