Вигадки Шойгу про «брудну бомбу» України: навіщо російський міністр телефонує в США і столиці Європи?

Російські вигадки про «брудну бомбу» схожі на підготовку Москви до операції «під чужим прапором», однак, експерти зауважують, що такі виправдання насправді не потрібні Кремлю, інформує ZN.ua.

Вигадки Шойгу про «брудну бомбу» України: навіщо російський міністр телефонує в США і столиці Європи?
© Сайт президента РоSSии

В неділю міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу обдзвонив своїх колег у Великій Британії, Франції і Туреччині, щоб розповісти їм, що Україна нібито готується застосувати «брудну бомбу». Під цим терміном зазвичай мають на увазі звичайну зброю, в яку додали радіоактивні матеріали.

Того ж дня Шойгу телефонував міністру оборони США Ллойду Остіну. І це вже друга їхня розмова за останні три дні. Хоча в повідомленні про неї Москва не згадувала про українську «бомбу». Навіщо Шойгу телефонує західним міністрам? І звідки взялася нова байка про «брудну бомбу»?

New York Times зауважує, що дзвінки Шойгу відбулися в часи, коли російський відступ з Херсона здається неминучим. Крім того, українська армія продовжує тиснути на окупаційні війська Москви на кількох напрямках.

«Телефонна розмова міністрів оборони Ллойда Остіна і Сєргєя Шойгу була покликана чітко з’ясувати червоні лінії, порушення яких може спровокувати Росію на ядерну атаку проти України», - пише New York Times.


Лесь Димань, ZN.ua





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