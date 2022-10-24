Вигадки Шойгу про «брудну бомбу» України: навіщо російський міністр телефонує в США і столиці Європи?

В неділю міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу обдзвонив своїх колег у Великій Британії, Франції і Туреччині, щоб розповісти їм, що Україна нібито готується застосувати «брудну бомбу». Під цим терміном зазвичай мають на увазі звичайну зброю, в яку додали радіоактивні матеріали.

Того ж дня Шойгу телефонував міністру оборони США Ллойду Остіну. І це вже друга їхня розмова за останні три дні. Хоча в повідомленні про неї Москва не згадувала про українську «бомбу». Навіщо Шойгу телефонує західним міністрам? І звідки взялася нова байка про «брудну бомбу»?

New York Times зауважує, що дзвінки Шойгу відбулися в часи, коли російський відступ з Херсона здається неминучим. Крім того, українська армія продовжує тиснути на окупаційні війська Москви на кількох напрямках.

«Телефонна розмова міністрів оборони Ллойда Остіна і Сєргєя Шойгу була покликана чітко з’ясувати червоні лінії, порушення яких може спровокувати Росію на ядерну атаку проти України», - пише New York Times.