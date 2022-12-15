The Economist: В ОП хотіли б замінити Залужного на Сирського, це непокоїть Захід

Видання пише, що в оточенні президента Зеленського є ті, кому не подобається надто незалежний головнокомандувач ЗСУ, інформує ZN.ua.

The Economist: В ОП хотіли б замінити Залужного на Сирського, це непокоїть Захід
© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook

Завдяки успіхам в обороні країни Генерал Валерій Залужний опинився серед найбільш популярних діячів в Україні. Він ніколи не демонстрував жодного інтересу до політики. Але його популярність неминуче змусила Офіс президента Володимира Зеленського почуватися під загрозою.

Про це пише The Economist, додаючи, що під час соціологічних досліджень на замовлення ОП почали запитувати українців про те, чи проголосували б вони за партію головнокомандувача ЗСУ, хоча в нього немає політичної сили.

«Чиновники, наближені до Зеленського, швидко вказують на те, що генерал Залужний ніколи не бував на фронті. Захисники генерала пояснюють, що це тільки тому, що саме ці чиновники й заборонили йому здійснювати такі поїздки. Дехто в оточенні президента хотів би замінити головнокомандувача генералом Олександром Сирським, який командує Сухопутними військами», - пише видання, нагалудуючи, що минулого року Залужний отримав свою посаду, перескочивши «через голову» Сирського.


Лесь Димань, ZN.ua





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