The Economist: В ОП хотіли б замінити Залужного на Сирського, це непокоїть Захід
Видання пише, що в оточенні президента Зеленського є ті, кому не подобається надто незалежний головнокомандувач ЗСУ, інформує
Завдяки успіхам в обороні країни Генерал Валерій Залужний опинився серед найбільш популярних діячів в Україні. Він ніколи не демонстрував жодного інтересу до політики. Але його популярність неминуче змусила Офіс президента Володимира Зеленського почуватися під загрозою.
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«Чиновники, наближені до Зеленського, швидко вказують на те, що генерал Залужний ніколи не бував на фронті. Захисники генерала пояснюють, що це тільки тому, що саме ці чиновники й заборонили йому здійснювати такі поїздки. Дехто в оточенні президента хотів би замінити головнокомандувача генералом Олександром Сирським, який командує Сухопутними військами», - пише видання, нагалудуючи, що минулого року Залужний отримав свою посаду, перескочивши «через голову» Сирського.