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2022-12-15
Контрнаступ українських військових змусив керівництво РФ змінити плани – Громов
Війська РФ зосередили свої зусилля на захоплені Донбаса, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Успіхи ЗСУ на півдні та сході змусили керівництво РФ змінити плани - російські війська зосередилися на захопленні Донецької та Луганської областей, заявив під час
"З огляду на успіхи наших військ на харківському та херсонському напрямках воєнно-політичне керівництво РФ було вимушено внести відповідні зміни у свої оперативні плани щодо захоплення України... В найближчій перспективі основні зусилля ворога будуть зосереджені на виконанні стратегічного завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями", - наголосив Громов.
Анна Конюченко, ZN.ua