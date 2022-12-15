Контрнаступ українських військових змусив керівництво РФ змінити плани – Громов

Успіхи ЗСУ на півдні та сході змусили керівництво РФ змінити плани - російські війська зосередилися на захопленні Донецької та Луганської областей, заявив під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"З огляду на успіхи наших військ на харківському та херсонському напрямках воєнно-політичне керівництво РФ було вимушено внести відповідні зміни у свої оперативні плани щодо захоплення України... В найближчій перспективі основні зусилля ворога будуть зосереджені на виконанні стратегічного завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями", - наголосив Громов.