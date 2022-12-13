Прикордонники зупинили просування російських диверсантів у Донецькій області

Українські захисники завдали противнику втрат й змусили ДРГ відступити, інформує ZN.ua.

Прикордонники зупинили просування російських диверсантів у Донецькій області
© ДПСУ

Українські прикордонники зупили просування російських диверсантіву Донецькій області, інформує пресцентр Держприкордонслужби.

"У Донецькій окупанти спробували прорвати лінію оборони українських захисників. Проте, рухаючись лісосмугою, потрапили у засідку прикордонників. Раптовим нападом наші бійці завдали противнику втрат й змусили ДРГ відступити", - йдеться у повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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