Прикордонники зупинили просування російських диверсантів у Донецькій області

Українські прикордонники зупили просування російських диверсантіву Донецькій області, інформує пресцентр Держприкордонслужби.

"У Донецькій окупанти спробували прорвати лінію оборони українських захисників. Проте, рухаючись лісосмугою, потрапили у засідку прикордонників. Раптовим нападом наші бійці завдали противнику втрат й змусили ДРГ відступити", - йдеться у повідомленні.