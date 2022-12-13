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2022-12-13
Прикордонники зупинили просування російських диверсантів у Донецькій області
Українські захисники завдали противнику втрат й змусили ДРГ відступити, інформує
© ДПСУ
Українські прикордонники зупили просування російських диверсантіву Донецькій області, інформує пресцентр Держприкордонслужби.
"У Донецькій окупанти спробували прорвати лінію оборони українських захисників. Проте, рухаючись лісосмугою, потрапили у засідку прикордонників. Раптовим нападом наші бійці завдали противнику втрат й змусили ДРГ відступити", - йдеться у повідомленні.
Анна Конюченко, ZN.ua