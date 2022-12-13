Наразі 70% закладів освіти в країні мають укриття – Міносвіти

Нині близько 68% закладів освіти в країні мають укриття і можуть працювати в очній формі. Таку статистику станом на 12 грудня навів глава Міносвіти.

Сергій Шкарлет каже, що наразі перевірили майже 95% таких закладів, у цифрах йдеться про 26,55 тисячі об’єктів. Укриття облаштовані у:

дитячих садках - 56,1%;

школах - 74,7%;

профтехах - 94,78%;

закладах фахової передвищої та вищої освіти - 87,8%.

З 24 лютого на Київщині відновили 89 шкіл та 45 закладів дошкільної освіти.

Нагадаємо, лише за перший місяць війни, станом на березень окупанти пошкодили 439 шкіл, понад 60 визнали такими, що не вдасться відбудувати.

Міністерство освіти дозволило брати дітей внутрішніх переселенців до школи без документів. Що для цього потрібно читайте в нашому матеріалі.