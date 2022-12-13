Шольц обіцяє Росії повернення до співпраці, але є умова

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв відновлення економічних відносин з Росією після завершення війни. Про це він заявив у понеділок під час заходу з нагод 70-річчя Комітету зі східноєвропейських економічних відносин, повідомляє RND.

За його словами, Росія залишиться найбільшою країною на європейському континенті навіть після закінчення війни, а російські громадяни, які прагнуть іншого майбутнього, також потребують шансу на співпрацю. Втім, наразі це питання не на часі.

«Ясно одне: сьогодні відносини, які ми мали раніше, зведені до мінімуму. Зараз ми посилюємо санкції» — сказав Шольц.

Шольц переконаний, що своєю війною Владімір Путін руйнує не лише життя українців, їх інфраструктуру, міста і села, алей й майбутнє Росії.

«І саме за це він має відповідати перед власною країною та власним народом: на чиє майбутнє він таким чином впливає», — наголосив канцлер.

Метою путінської війни Шольц назвав жагу Путіна створити нову Російську імперію. Він також наголосив, що це є грубим порушенням міжнародного права.

«Тому Росія не повинна виграти цю війну. І Росія її не виграє», — підкреслив він.